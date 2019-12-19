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Российский лидер высказался о предложении вынести тело Ленина из Мавзолея

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тело революционера Владимира Ленина не стоит выносить из Мавзолея. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

«На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет», — сказал глава государства.

По словам Путина, в тему перезахоронения тела Ленина «лучше не забираться». Нужно идти вперед и «развиваться активно».

Ранее в ходе пресс-конференции Путин поделился мнением о наследии Ленина. По словам президента, он был не государственным деятелем, а революционером. Путин отметил, что Ленин предложил создать конфедерацию вместо централизованного государства.

«Территории «нарезаны» были так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов и возникли болевые точки», — продолжил он.

В настоящее время, по его словам, внутри России — 2 тыс. подобных точек.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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