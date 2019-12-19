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Путин назвал РФ лидером по экспорту зерна

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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За последние годы России превратилась в главного экспортера зерна из главного покупателя, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

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«Хочу напомнить, что сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок, мы номер один», — сказал он.

Президент также отметил, что СССР был всегда покупателем зерновых, а в настоящее время РФ обошла по этому показателю США и Канаду. По его словам, рост сельскохозяйственного производства составил 46%, экспорт — в 2,6 раза.

Кроме того, Путин рассказал, что с 2000 года Россия открыла 600 новых месторождений.

15-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовано рекордное количество российских и зарубежных журналистов — 1895 человек.

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