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Путин поделился мнением о наследии Ленина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владимир Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

Ленин предложил создать конфедерацию вместо централизованного государства.

«Этносы привязали к территориям, и они получили права выхода из состава страны», — сказал президент.

«Даже территории «нарезаны» были так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов и возникли болевые точки», — продолжил Путин.

В настоящее время, по его словам, внутри РФ 2 тыс. подобных точек.

«Отпусти на секунду — мало не покажется», — сказал президент.

Путин напомнил, что в ходе создания СССР исконно русские территории передали Украине «для повышения процентного соотношения пролетариата и крестьянства».

Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.

Также при строительстве государства его будущее связали с партией, это было внесено в Конституцию. Как только партия стала разрушаться, стала разваливаться страна, отметил президент.

«Это было фундаментальной ошибкой при строительстве государства», — указал он.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин назвал необходимым продолжение работы «нормандской четверки».

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