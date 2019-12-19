Путин поделился мнением о наследии Ленина
Владимир Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
Ленин предложил создать конфедерацию вместо централизованного государства.
«Этносы привязали к территориям, и они получили права выхода из состава страны», — сказал президент.
«Даже территории «нарезаны» были так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов и возникли болевые точки», — продолжил Путин.
В настоящее время, по его словам, внутри РФ 2 тыс. подобных точек.
«Отпусти на секунду — мало не покажется», — сказал президент.
Путин напомнил, что в ходе создания СССР исконно русские территории передали Украине «для повышения процентного соотношения пролетариата и крестьянства».
Решение состоялось, это стало наследием Ленина и Россия теперь с этим разбирается, добавил президент.
Также при строительстве государства его будущее связали с партией, это было внесено в Конституцию. Как только партия стала разрушаться, стала разваливаться страна, отметил президент.
«Это было фундаментальной ошибкой при строительстве государства», — указал он.
Ранее в ходе пресс-конференции Путин назвал необходимым продолжение работы «нормандской четверки».