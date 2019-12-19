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Путин счел целесообразным продолжение работы в «нормандском формате»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин счел необходимым продолжение работы «нормандской четверки». Об этом он заявил в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

По словам главы государства, его «очень насторожило» заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. Ключом к исполнению соглашений станет принятие закона об особом статусе Донбасса, напомнил Путин. Но на Украине продлили только на год действие этого закона, хотя он должен действовать постоянно и его требуется закрепить конституционно, как говорится в Минских соглашениях, пояснил президент РФ.

«Нужен прямой диалог с Донбассом, а его тоже нет», — констатировал президент России.

Также Путин обратил внимание, что в Киеве заговорили о децентрализации, но непонятно, что именно имеется в виду.

«Если это касается Донбасса, то в Минских соглашениях записано, что это должно быть согласовано, но согласования нет», — отметил Путин. С учетом этой ситуации российский лидер счел необходимым сохранять работу в «нормандском формате».

Он также отказался дать характеристику украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, назвав это некорректным. «Даже об ушедших с постов лидерах не говорю. У всех есть преимущества и минусы. Но они все — люди незаурядные», — подчеркнул он.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украины, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря.

По ее итогам были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, разведении сил ополченцев и украинских военных еще на трех участках линии соприкосновения, а также подчеркнула безальтернативность Минских соглашений.

Тем не менее 11 декабря Киев заявил о планах внести поправки в договоренности и не исключил вероятности возвращения к идее размещения миротворцев ООН в Донбассе.

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