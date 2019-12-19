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Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Россия выделит дополнительно 550 млрд рублей на нужды первичного звена здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

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«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.

13 декабря Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход к электронным документам в сфере медицины.

20 августа министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем докладе сообщила, что три целевых показателя национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год достигнуты с опережением плана.

Бюджет нацпроекта «Здравоохранение» составляет 1725,9 млрд рублей, его куратором является вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Срок реализации проекта — до 31 декабря 2024 года.

Цель проекта — сделать медпомощь более доступной для граждан России и повысить качество медицинской помощи. К 2024 году планируется, что смертность трудоспособного населения будет снижена до 350 случаев на 100 тыс. человек. Показатель младенческой смертности составит 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми детей. Кроме того, будут внесены изменения в законодательство об открытии в каждом регионе офисов по защите прав застрахованных лиц на получение бесплатной медпомощи. Ожидается, что не менее 70% россиян станут ежегодно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Экспорт российских медицинских услуг достигнет $1 млрд.

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