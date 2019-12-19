Президент прокомментировал ситуацию в российской медицине

Модель медицинской сферы, сложившуюся в России, лучше не трогать, так как она развивается удовлетворительно. Для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку, заявил в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Уровень заработных плат в медицине получше, чем в других социальных сферах», — отметил 19 декабря российский лидер. По его словам, разница в зарплатах главврачей и у специалистов отличается в разы, это требует изменения.

«Внутри существующей системы надо избавиться от несправедливой дифференциации и изменить базовую ставку постоянного оклада, сделать ее единой по всей стране», — сказал Путин. Необходимо сохранить единый подход к стимулирующим выплатам — за количество выездов, прием пациентов. «И не снижать надбавок за работу в особых условиях — праздники и ночные смены», — сказа Путин.

Ранее в декабре Путин поручил к 15 апреля 2020 года обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины.