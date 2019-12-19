Прямой эфир
Сюжет:

Путин потребовал избавиться от криминала при реализации мусорной реформы

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При реализации мусорной реформы необходимо навести порядок и избавиться от криминала и «серых» схем в отрасли. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Расспрос с пристрастием: чего ждать от итоговой пресс-конференции Путина
Журналистов традиционно интересуют как политика с экономикой, так и личная жизнь президента

Российский лидер заверил, что власти будут использовать передовые технологии на перерабатывающих предприятиях. Кроме того, он отметил, что основные решения по созданию системы переработки мусора уже приняты, осталось только провести «диалог с гражданами».

Также Путин подчеркнул, что не исключает возможность начать проведение реформы в Москве и Санкт-Петербурге раньше, чем планировалось изначально, заявив, что «главное — учитывать мнение жителей».

Мусорная реформа призвана сделать рынок прозрачным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь вторичные ресурсы в переработку. Основные показатели реформы определяет направление нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году нужно будет отправлять 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Медведев раскрыл секрет удержания тарифов на вывоз мусора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019