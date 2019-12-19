Путин потребовал избавиться от криминала при реализации мусорной реформы

При реализации мусорной реформы необходимо навести порядок и избавиться от криминала и «серых» схем в отрасли. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Российский лидер заверил, что власти будут использовать передовые технологии на перерабатывающих предприятиях. Кроме того, он отметил, что основные решения по созданию системы переработки мусора уже приняты, осталось только провести «диалог с гражданами».

Также Путин подчеркнул, что не исключает возможность начать проведение реформы в Москве и Санкт-Петербурге раньше, чем планировалось изначально, заявив, что «главное — учитывать мнение жителей».

Мусорная реформа призвана сделать рынок прозрачным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь вторичные ресурсы в переработку. Основные показатели реформы определяет направление нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году нужно будет отправлять 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.