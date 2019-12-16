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Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы. Об этом 16 декабря сообщило «РИА Новости».

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Планируется вывозить около 15 млн т. мусора за десять лет в Калужскую область и около 1 млн т. — во Владимирскую область. Остальной мусор будет вывозиться на комплексы переработки отходов в Московской области.

С 2022 года мусор также будет вывозиться на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске, которые планирует построить дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест». В общей сложности за 10 лет в Московскую область планируется вывезти около 34 млн т. мусора.

Ранее, 19 ноября, появились сообщения о том, что москвичи поддержали переход столицы на раздельный сбор мусора. Первый этап перехода на раздельный сбор мусора начнется в Москве в 2020 году. На контейнерных площадках возле домов появятся специальные емкости для вторичного сырья. Синие — для сбора перерабатываемого мусора, серые — для смешанных отходов. Планируется, что к системе сортировки мусора подключатся учреждения социальной сферы, магазины и рынки.

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