Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО

Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.

«Это Камчатка, Краснодарский край, Хабаровский Край, Владимирская, Курганская, Саратовская, Ульяновская и Еврейская автономная области, послушаем, как коллеги (губернаторы. — Ред.) объясняют это всё», — цитирует ТАСС премьер-министра.

В ходе заседания президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию Медведев подчеркнул также, что в этих субъектах новая система переработки мусора не заработает с 1 января, а в некоторых из них сама ситуация с переработкой критическая.

Реформа по переработке ТБО имеет целью предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь вторичные ресурсы в переработку. Основные показатели реформы определяет направление нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году нужно будет отправлять 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в ряде регионов ценообразование на эту услугу осуществлялось с нарушениями. В ходе «прямой линии» 20 июня президенту России Владимиру Путину пожаловались жители уральского города Верхняя Салда, которые платят за вывоз мусора, но результатов нет.

4 декабря замглавы «Российского экологического оператора», головной компании по управлению отходами, Алексей Макрушин заявлял, что восемь российских регионов не успевают до конца 2019 года перейти на новую систему по обращению с отходами. Кроме того, 18 регионов не полностью смогли перейти на новую систему, а около 20 региональных операторов рискуют обанкротиться в связи с низкой собираемостью платежей и задолженностью.