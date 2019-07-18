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Пресс-конференция по итогам первого полугодия «мусорной реформы». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 18 июля, проходит прямая трансляция по теме «Итоги первого полугодия «мусорной реформы».

Реформа системы переработки мусора началась с 1 января 2019 года в 69 регионах Российской Федерации. Как отметил во время «прямой линии» президент России Владимир Путин, решение данной проблемы заложено в национальные проекты.

Тему обсудят заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, член комитета Госдумы по экологии Александр Василенко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Альбина Дударева, гендиректор компании «Убиратор» Никита Никишин, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

Эксперты поговорят о решении проблемы утилизации отходов, дальнейших перспективах и итогах первого полугодия «мусорной реформы».

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