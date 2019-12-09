В России испытают робота для утилизации радиоактивного мусора

Новый антропоморфный робот, который будет использоваться для утилизации мусора в радиоактивных каньонах, пройдет испытания в России в начале следующего года. Об этом сообщил разработчик проекта — исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, робота будут подвешивать на специальную стрелу, управляться он будет с помощью задающего костюма, который в копирующем режиме передаст андроиду движения от оператора. Такая схема управления ранее была отработана на роботе «Федор», передает ТАСС.

Как уточнил Дудоров, в перспективе робот сможет работать автономно.

Он уточнил, что робота будут использовать в радиоактивных каньонах, где накоплен мусор с низким излучением, то есть в хранилищах, куда сбрасывалась «бумага, древесина, пробирки из лабораторий». Отходы с помощью робота будут сортировать, обрабатывать и сжигать.

25 ноября главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков сообщил об успешных госиспытаниях предназначенного для Российской армии роботa «Кунгас».