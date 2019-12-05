Медведев раскрыл секрет удержания тарифов на вывоз мусора

Тарифы на вывоз мусора удалось удержать с помощью «ручного регулирования» на приемлемом уровне. Об этом в четверг, 5 декабря, в ходе общения с журналистами в прямом эфире заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Справедливо абсолютно вы также отметили, что были сомнения по поводу тарифов, что они могут вырасти и ударить по карману. Кое-где это произошло, но все-таки нам при помощи зачастую ручного управления и ряда решений — мы их там немножко меняли — удалось не допустить масштабного роста тарифов, иначе люди бы просто высказывали свое недовольство до сих пор», — сказал премьер во время программы «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Далее глава правительства отметил, что сейчас эта ситуация утихла — это означает, что «тарифы плюс-минус оказались приемлемыми: где-то мы что-то компенсируем, где-то помогаем».

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне старта в России реформы мусорной отрасли с 1 января 2019 года в 69 регионах страны. Ежегодно россияне генерируют до 70 млн т отходов. «Предусмотрено строительство 200 комплексов по переработке мусора», — сказал президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии». Он отметил, что мусор — огромная проблема для страны.

Мусорная реформа призвана сделать рынок прозрачным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь вторичные ресурсы в переработку. Основные показатели реформы определяет направление нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году нужно будет отправлять 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в ряде регионов ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями. В ходе «прямой линии» 20 июня Путину пожаловались жители уральского города Верхняя Салда, которые платят за вывоз мусора, но результатов нет.

Восемь российских регионов не успевают до конца 2019 года перейти на новую систему по обращению с отходами, заявил 4 декабря в Совете Федерации замглавы «Российского экологического оператора», головной компании по управлению отходами, Алексей Макрушин.

«Мы видим риски, что восемь регионов не успеют до конца года перейти на новую систему: это Владимирская, Курганская, Ульяновская, Саратовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края. Эти регионы у нас не успевают перейти на новую схему обращения с отходами», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Макрушина, 18 регионов не полностью смогли перейти на новую систему по обращению с отходами, а около 20 региональных операторов рискуют обанкротиться в связи с низкой собираемостью платежей и задолженностью.