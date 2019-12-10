Трансфигурация с приставкой «эко»: Подмосковье удвоит объем вторичной переработки коммунальных отходов к 2020 году

До конца года в Московской области появится несколько мегабаков – своеобразных депо для крупногабаритных отходов, например, сломавшейся стиральной машинки или отслужившего кресла. Оттуда они отправятся прямиком на переработку, в обход полигонов, где получат вторую жизнь. На сегодняшний день уже 65% жителей Подмосковья приучили себя к раздельному сбору отходов. Во что можно превратить старый диван и зубную щетку, а также сколько нужно выпить газировки ради новой футболки, читайте в материале «Известий».

Точка сбора

В декабре по Московской области начали устанавливать мегабаки — контейнеры для сбора отходов, которые не стоит выкидывать вместе с обычным бытовым мусором. «Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают», — говорит зампредседателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Одноименный проект «Мегабак» (своеобразные депо для крупногабаритных отходов или Recycling Depot под каждый вид которого выделен свой контейнер) на первом этапе покрывает такие населенные пункты Подмосковья, как Балашиха и Рошаль, в начале следующего года аналогичная система отходов появится еще в нескольких населенных пунктах. Своеобразные депо для крупногабаритных отходов (или recycling depot), под каждый вид которого выделен свой контейнер, откроются до конца года. Впоследствии власти региона планируют масштабировать проект на все городские округа.

Каждый «Мегабак» предназначен для отдельных видов отходов — старой или просто ненужной одежды, стекла, бумаги, пластика, бытовой техники и мебели. В общем, практически для всего, начиная с залежавшейся макулатуры и заканчивая отслужившим век холодильником и диваном. Попав на площадку «Мегабак», они не отправятся сгнивать на полигоне, а начнут новый цикл — так и называется программа: «Дай старым вещам вторую жизнь».

Из разобранного старого дивана, например, можно получить несколько полезных материалов — топливные брикеты, синтетические нити и древесину. В зависимости от сохранности и качества материала древесина может дальше использоваться в мебельном производстве или, например, стать основной кошачьего древесного наполнителя.

Семимильными шагами

Внедрение дуальной системы сбора отходов, в том числе «Мегабаки» помогут удвоить показатели по вторичной переработке твердых отходов. На сегодняшний день, по подсчетам подмосковных властей, они достигают 20% — в реальных цифрах это порядка 1 млн тонн твердых отходов.

Московская область ввела новый стандарт сбора и обработки отходов с 1 января 2019 года. Мусорная проблема в Подмосковье накапливалась десятилетиями, с 2013 года региональные власти взяли вопрос под жесткий контроль. Ситуация с ТБО требовала действовать очень быстро: мало того, что в регионе расположены десятки предприятий, так еще и туда везут отходы из столицы.

С этого года по всей области мусор на контейнерных площадках стали делить на «сухой» и «смешанный» — по синим и серым бакам соответственно. В первый отправляется бумага, металл, картон и пластик, а во второй — смесь всего остального. За исключением тех видов отходов, для которых прописаны другие правила утилизации: аккумуляторы, ртутьсодержащие приборы, крупногабаритная техника и другие вещи, для которых теперь есть «Мегабак».

Не исключено, что вдобавок к синим, серым и мегабакам в Московской области в 2020 году установят коричневые контейнеры — под органические отходы. Об этом в октябре рассказывал зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин: «Должны быть какие-то средние точки сбора, наверное, заглубленные, вдали от жилой застройки, где можно собирать органику и два раза в сутки ее вывозить. Такая система может заработать уже в новом году».

По последним данным, озвученным губернатором Андреем Воробьевым, муниципалитеты оборудовали свыше 25 тыс. контейнерных площадок, хотя изначально планировалось 11-14 тысяч. И их, вероятно, будет еще больше — население намного быстрее, чем ожидалось, встроилось в новую систему. Более 65% жителей Подмосковья разделяют отходы, продолжает Хромушин.

«Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет нам обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку, — подчеркивает он. — Сегодня этот показатель составляет 20%, а ближайших планах достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области».

Ежегодно, по словам Евгения Хромушина, Москва и Подмосковье генерирует около 11,3 млн. тонн бытового мусора, что составляет 16% от общероссийского объема образования отходов.

Быстрорастущий список

Цель новой системы обращения отходов — больше перерабатывать и в конечном счете закрыть все имеющиеся в регионе мусорные полигоны. Подмосковье может превратиться в крупнейший индустриальный кластер по переработке отходов России, а к 2022 году совокупная мощность инфраструктуры управления отходами прогнозируется в объеме 7 млн тонн в год.

В ближайшее время в Московской области (а именно в Богородске, Воскресенске, Наро-Фоминске и Солнечногорске) должны быть построены четыре завода по термической переработке отходов, которые позволят на четверть снизить объем захоронения отходов в Московском регионе, заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев в конце октября. Это задача прописана в национальном проекте «Экология».

В 2020 году в области введут в эксплуатацию к уже четырем работающим еще 7 современных комплексов по переработке, запуск КПО «Восток» в Егорьевске запланирован на конец декабря этого года. При этом со временем объем переработки может быть уменьшен именно благодаря раздельному сбору отходов. По итогам 2020 года на вторичную переработку планируется отправить порядка 2 млн тонн твердых отходов — вдвое больше, чем в 2019-м.

На сегодняшний день уже более 20 подмосковных предприятий занимаются переработкой мусора, давая новую жизнь вторсырью. Так, из отслуживших сковородок, например, получаются материалы для авиапроизводства. В Балашихе, деревне Полтево, перерабатывают коробки из-под кефира в экоручки, а зубные щетки (а в среднем только на одного россиянина их приходится пять штук в год) — в зажимы, которыми можно закрепить пакеты с крупами. В городском поселении Хотьково в Сергиево-Посаде используют пластик, чтобы создавать теплоизоляционные конструкции для зданий, а лопаты превращают в садовые тележки и корзинки для супермаркетов.

И это не считая Солнечногорского завода по переработке более 200 тонн бумаги и картона в месяц, продукция которого может отправляться на вторичную обработку порядка 60 раз — так получается экологическая упаковка для овощей и фруктов. С подмосковным заводом «Пларус», который специализируется на переработке пластмассовой тары, уже сотрудничают такие гиганты, как Coca-Cola. А в конце ноября состоялось официальное открытие производственного комплекса по переработке отходов из стекла, продукцию которого намерена закупать французская строительная компания Saint-Gobain.

Общее дело

Результат работы перерабатывающий предприятий — лучший толчок к тому, чтобы приучить население разумнее обращаться с мусором. Превращение пластиковых бутылок в одеяла, куртки и спальные мешки (на одну футболку нужно всего 7-10 бутылок, а на куртку — 25) лучше всего объясняет, зачем стоит потратить немного времени, чтобы привить себе новые привычки.

Этому помогают не только волонтеры, но и бизнес. Например, истринская сыроварня «Русский пармезан» предложила покупателям сдавать упаковки из-под их продукции в обмен на подарки — до 15 рублей за бутылку или бесплатный йогурт. Всего за несколько месяцев предприятие получило обратно свыше 3 тыс. банок из-под молочки.

Откликнулись жители и на некоммерческую эко-акцию «Подари вторую жизнь своей елке!». Благодаря тому, что 3,5 тыс. человек сдали новогодние деревья, набралось более 1,3 тыс. кубометров древесины, из нее создали особую щепу. Материал использовали для производства фанеры специально для детских городков, который построили по эскизам воспитанников детдома в Балашихе и Егорьевске.