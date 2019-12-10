Тариф с ноготок: детям предложили дать льготы на оплату вывоза мусора

Минстрой поддержал предложение о дифференциации тарифов на вывоз мусора в зависимости от возраста жильцов. Об этом говорится в официальном ответе ведомства организации «Деловая Россия» (есть в распоряжении «Известий»). В общественном совете при министерстве считают, что более гибкая тарифная политика будет способствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ. Эксперты называют инициативу правильной, однако отмечают, что плату за вывоз ТКО для детей в возрасте до трех лет вообще следует отменить.

«Представленное предложение будет проанализировано и по возможности учтено в ходе плановой работы Минстроя России по актуализации законодательства РФ в сфере ЖКХ», — говорится в официальном ответе ведомства руководителю комитета по энергетике московского областного регионального отделения «Деловой России» Алексею Смирнову.

В октябре он обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву с предложением отменить плату за вывоз мусора для детей от 0 до 3 лет и для детей от 3 до 11 лет из семей льготников. К ним Алексей Смирнов предлагает отнести многодетные, малоимущие, неполноценные, опекунские и приемные семьи. Кроме того, представители бизнеса просили инициировать пониженные тарифы оплаты за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для детей дошкольного возраста (3–6 лет) и младшего школьного возраста (7–11 лет).

До реформы россияне платили за вывоз мусора по 70–80 рублей в месяц с квартиры. С 1 января, по данным ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», средние расходы увеличились до 100–150 рублей, а общая сумма в квитанции выросла на 1–2%.

— У нас действительно упустили детей в вопросах оплаты ЖКУ. Возможность дифференцировать тариф положительно скажется на бюджете каждой семьи, когда реальные доходы населения снижаются. Более гибкая тарифная политика также должна поспособствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ, — заявил «Известиям» член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

По мнению автора инициативы, в связи с усилением курса социальной политики в России, мерами по снижению налоговой нагрузки на семьи и объявленной президентом программы «демографической перезагрузки» выплаты за услуги по обращению с ТКО необходимо дифференцировать дополнительно.

— Реформа обращения с отходами в 2019 году перешла в активную фазу и столкнулась с рядом проблем. Основная из них касается определения тарифов на вывоз ТКО и их обоснованности. Очевидно, что дети производят мусора в разы меньше взрослых, поэтому необходимо на государственном уровне закрепить дифференциацию тарифов, — пояснил «Известиям» Алексей Смирнов.

Алексей Смирнов также подчеркнул, что регионы сегодня самостоятельно определяют, каким образом рассчитывается тариф на вывоз ТКО: по количеству проживающих в квартире либо исходя из площади жилого помещения. Однако сам способ расчета никак не влияет на возможность предоставления льгот.

— По всей стране люди жалуются, что счета на оплату коммунальных услуг слишком запутанны. Жителям непонятна схема формирования тарифов, в частности, на вывоз ТКО. Подвергается сомнению качество оказанных услуг. Часто жалуются, что при старой схеме работы отходы вывозились регулярнее, а контейнерные площадки содержались лучше. В конце концов россияне не понимают, за что именно они должны платить, — сказал Рифат Гарипов.

Он убежден, что для детей в возрасте до трех лет имеет смысл в принципе отменить плату за вывоз ТКО. Но даже если добиться этого не удастся, дифференциация тарифов в зависимости от возраста проживающих положительно скажется на бюджете семей, отмечает эксперт.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что инициатива бизнеса будет воспринята россиянами позитивно.

— С учетом курса государства на поддержку многодетных семей думаю, что это разумное предложение и оно может быть реализовано, — заявил «Известиям» эксперт.

Конечно, снижение тарифа ТКО для детей радикально не повысит социальный уровень семей — это скорее «пустячок, но приятный», отметил Константин Калачев.