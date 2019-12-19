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Путин заявил об отсутствии здравого смысла в решении WADA

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Решение исполнительно комитета WADA не соответствует здравому смыслу и международному праву. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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Российский лидер отметил, что решение лишить Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях противоречит принципам Олимпийской хартии.

Также Путин подчеркнул, что наказание за допинг должно быть индивидуальным и не затрагивать «чистых» спортсменов, которых в России «подавляющее большинство». По его мнению, WADA должно «разбираться» с конкретными людьми, а российские спортсмены — выступать на Олимпийских играх под своим флагом.

Глава государства заявил, что решение исполкома носит «политический оттенок», а также добавил, что Россия выступает за «чистый спорт» и готова помогать WADA в разбирательствах, если претензии будут адресованы конкретным нарушителям.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

11 декабря в Москве прошло заседание коллегии Министерства спорта России. Глава ведомства Павел Колобков в его ходе сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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