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Депутат Газзаев назвал политическим заказом решение WADA по России

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Футбольный тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев считает необъяснимым, почему Всемирное антидопинговое агентство в конце года изменило свое мнение о работе России в вопросах антидопинга. 9 декабря исполком WADA принял предложение комитета по соответствию и утвердил жесткие санкции за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории (в период с 2011 по 2015 год).

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«На мой взгляд, сложившуюся ситуацию невозможно воспринимать иначе как политический заказ, поскольку ряд поступков и решений WADA не поддаются иному логическому объяснению. Еще совсем недавно руководитель WADA Крейг Риди публично выражал восхищение той работой, которая была проведена Россией. Абсолютно непонятно, почему буквально за полгода всё перевернулось с ног на голову без веских на то причин, а Риди кардинально поменял риторику, требуя самых жестоких санкций для России и едва ли не полного отлучения нашей страны от олимпийского движения», — сказал Газзаев в интервью газете «Спорт-Экспресс».

При этом зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы выразил удивление, что «проверка проб с 2012 по 2015 год коснулась только олимпийской сборной России и не затронула остальные национальные команды, к примеру, такие как США, Великобритания и Норвегия, которые больше всего требуют и инициируют вопрос о санкциях для России».

Расследование WADA по проблеме российского допинга длится с 2015 года и затрагивает зимние Олимпийские игры – 2014 в Сочи, а также период до и после них. Передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которая состоялась в начале года, была последним пунктом «дорожной карты» для снятия претензий. До осени в WADA занимались ее анализом.

9 декабря исполком WADA утвердил в том числе четырехлетний запрет на выступление России на крупных международных турнирах уровня Олимпиад и чемпионатов мира, а также их проведение в стране. При этом спортсмены смогут участвовать в стартах только в качестве нейтральных атлетов без государственных символов. У российской стороны есть 21 день для обращения с апелляцией в Спортивный арбитражный суд.

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