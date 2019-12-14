В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

Он отметил, что организация приняла очень жесткие санкции в отношении России, в частности, лишив ее права проводить крупные соревнования, среди которых чемпионаты мира. Тейлор указал, что требования некоторых деятелей отобрать у РФ и европейские первенства не обоснованы.

«Сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта», — цитирует его Associated Press.

Тейлор также сообщил, что в случае если Россия решит обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне и слушания затянутся, дисквалификация РФ может не коснуться Олимпийских игр 2020 года.

При этом могут пострадать спортсмены, которые готовятся к Играм 2024 года в Париже.

«Я ожидаю, что окончательное решение будет принято к марту или апрелю», — добавил он.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Четыре матча, в том числе четвертьфинал, примет Санкт-Петербург.

9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также запретил РФ принимать крупные турниры.

Российских спортсменов и тренеров допустят к соревнованиям под нейтральным флагом в случае, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA.

10 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения. Кроме того, он указал, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, так как к Олимпийскому комитету РФ претензий нет, поэтому страна должна выступать под своим флагом.