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Пушков оценил идею Киева о размещении миротворцев ООН в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский сенатор Алексей Пушков призвал Киев заняться реальным урегулированием ситуации в Донбассе, а не фантазировать о размещении миротворцев ООН в регионе.

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14 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вернутся к обсуждению возможности размещения миротворцев ООН в Донбассе, если Минские соглашения не будут реализованы.

«Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор напомнил, что в ходе саммита «нормандской четверки (Германия, Россия, Франция, Украина), проходившего 9 декабря в Париже, подобные варианты не обсуждались.

«От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — добавил он.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любые усилия, направленные на достижения мира на Украине, но многое зависит от способности Киева реализовывать данные обещания.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не получала от Украины предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.

Вопрос о миротворцах обсуждался в прошлом году. Москва предлагала отправить мониторинговую миссию на линию разграничения в Донбассе, однако Киев настаивал на размещении сил ООН во всем регионе и на границе с РФ.

11 декабря Киев заявил о намерении изменить Минские договоренности.

Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года. Тогда новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в Киеве.

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