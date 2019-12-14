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Киев вернется к идее миротворцев в случае провала Минских соглашений

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Украина может вернуться к обсуждению возможности размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если не будут реализованы Минские договоренности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

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«Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу <…> будет, наверное, миротворческая миссия», — цитирует Пристайко Интерфакс.

Он уточнил, что ранее с предложением о вводе миротворческого контингента в ООН обращалась российская сторона, однако Украину это не устраивает, поскольку Россия предлагает разместить миротворцев только на линии разграничения в Донбассе.

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не получала от Украины официального предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Урегулированием ситуации в Донбассе с 2014 года занимается так называемая «нормандская четверка» — Россия, Украина, Германия и Франция. В 2015 году лидеры стран — участниц формата согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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