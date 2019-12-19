Путин назвал условие встречи с Зеленским в апреле

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в апреле 2020 года станет актуальной, если произойдут позитивные изменения. Об этом российский лидер заявил на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Отвечая на вопрос журналиста «Первого канала», что президент России думает о Зеленском, Путин заявил, что это некорректный вопрос. «Я всегда уклоняюсь от таких вопросов, считая некорректным давать характеристики своим коллегам, даже ушедшим со своих постов. Давайте будем давать характеристики историческим личностям. Действующим лидерам — тут у меня язык не поворачивается. Когда кто-то попадает на такие посты — значит, они прошли какой-то отбор. Это люди незаурядные как минимум», — сказал российский лидер.

Первая официальная встреча Путина и Зеленского состоялась 9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже. Лидеры России и Украины провели отдельную встречу после участия в саммите.

Российский лидер позитивно оценил встречу, отметив, что переговоры прошли по-деловому. По словам Зеленского, встреча завершилась «ничьей».

По итогам встречи были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, разведении сил еще на трех участках линии соприкосновения. Также была подчеркнула безальтернативность Минских соглашений. Позже Киев заявил о планах внести поправки в договоренности и не исключил возможности размещения миротворцев ООН в Донбассе.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры четырех стран — Украины, России, Германии и Франции — впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.