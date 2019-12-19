Путин назвал ошибкой отказ Киева разводить силы по всей линии соприкосновения

Отказ украинской стороны от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе является ошибкой. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Ранее в этот день полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Он отметил, что контактная группа 18 декабря обсудила вопрос поэтапного продолжения разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, включая вопрос о разведении на трех новых участках. Грызлов отметил, что они «должны рассматриваться только как очередной этап».

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что Киев на встрече контактной группы не представил предложения по новым участкам разведения в Донбассе, тогда как со стороны ДНР «предложения были».

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украины, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров была, в частности, достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря. Стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.