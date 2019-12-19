Прямой эфир
Сюжет:

Путин назвал ошибкой отказ Киева разводить силы по всей линии соприкосновения

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ украинской стороны от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе является ошибкой. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Расспрос с пристрастием: чего ждать от итоговой пресс-конференции Путина
Журналистов традиционно интересуют как политика с экономикой, так и личная жизнь президента

Ранее в этот день полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Он отметил, что контактная группа 18 декабря обсудила вопрос поэтапного продолжения разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, включая вопрос о разведении на трех новых участках. Грызлов отметил, что они «должны рассматриваться только как очередной этап».

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что Киев на встрече контактной группы не представил предложения по новым участкам разведения в Донбассе, тогда как со стороны ДНР «предложения были».

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украины, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров была, в частности, достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря. Стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны причины провала переговоров между Киевом и Донбассом
Контактная группа по Донбассу встретится 16 января в Минске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019