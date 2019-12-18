Контактная группа по Донбассу встретится 16 января в Минске

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины проведет следующее заседание 16 января в Минске. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба МИД Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

В то же время глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев на состоявшейся в среду в Минске встрече контактной группы не представил предложения по новым участкам разведения в Донбассе, тогда как со стороны ДНР «предложения были».

Также Никонорова добавила, что участники переговоров не смогли прийти к конкретным договоренностям по подготовке к обмену пленными в Донбассе, передает ТАСС.

По ее словам, Киев должен был предоставить решение по процессуальной очистке, подготовке всех людей к обмену, но «на сегодня это сделано не было».

Делегат от ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева ранее заявила, что представители Киева и самопровозглашенных республик не смогли достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами.

Переговоры в Минске проходили на фоне обострившейся обстановки на линии соприкосновения. Так, утром 18 декабря были зафиксированы обстрелы на горловском направлении, а вечером среды под минометный огонь попала западная часть Донецка.