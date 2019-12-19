Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе

Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Встреча контактной группы по Донбассу прошла в среду, 18 декабря. Как сообщил Грызлов, главной темой стала реализация задач, обозначенных в документе по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, передает «РИА Новости».

По словам полпреда, контактная группа обсудила вопрос поэтапного продолжения разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, включая вопрос о разведении на трех новых участках. Грызлов отметил, что они «должны рассматриваться только как очередной этап».

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что Киев на встрече контактной группы не представил предложения по новым участкам разведения в Донбассе, тогда как со стороны ДНР «предложения были».

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украины, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря. По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров была, в частности, достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря.

Стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера».

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В сентябре были приняты Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а в феврале 2015-го в формате «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению данных договоренностей. Соглашения неоднократно нарушались.

В октябре того же года глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм поэтапной реализации минских соглашений в части предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведения там местных выборов. Единая редакция этого механизма, получившего название «формула Штайнмайера», была утверждена в октябре 2019 года контактной группой по Донбассу.