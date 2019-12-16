Путин и Меркель обсудили по телефону итоги «нормандского» саммита

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель итоги саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 16 декабря.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины», — отмечается в сообщении.

В телефонной беседе стороны уделили основное внимание проблематике ливийского кризиса, отметили важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. «Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН», — говорится в сообщении пресс-службы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. Контроль над восточной частью государства, включая город Тобрук, установил избранный народом парламент, а в столице Триполи локализуется Правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сараджем, созданное при поддержке ООН.

В телефонном разговоре Путин и Меркель также затронули «актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза» вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через Украину после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток – 2».

Саммит «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, прошел в Париже 9 декабря. Итогом встречи стало коммюнике, в котором предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца этого года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

В ходе переговоров президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в ЕС через Украину на 10 лет. После переговоров он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в государство. Контракт на транзит российского газа через Украину в ЕС истекает 31 декабря 2019 года.

12 декабря Евросоюз продлил на полгода санкции против России, срок действия которых истекал 31 января 2020 года.

На брифинге 13 декабря Меркель заявила, что продвижение в урегулировании украинского конфликта есть, но его пока недостаточно для снятия антироссийских санкций. По ее словам, решение о продлении ограничений против Москвы поддержали все страны — участницы саммита ЕС.