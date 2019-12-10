Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» состоится 24 декабря, сообщает во вторник, 10 декабря, РЕН ТВ.

При этом он уточнил, что обмен состоится не позднее 31 декабря.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что в рамках саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до конца года.

По итогам переговоров стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера».

При этом президент России Владимир Путин заявил о содействии России в урегулировании ситуации в Донбассе.

Так называемый «нормандский формат» существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили ситуацию в Донбассе, а через год приняли Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.