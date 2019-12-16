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Глава МИД Украины выразил надежду на перемирие в Донбассе до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Киев надеется, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом в интервью агентству УНИАН заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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«До конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс. Во-первых, освобождение «всех согласованных на всех согласованных» человек. Однако держа в виду, что мы должны прийти к реализации формулы «всех на всех». Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление будет 20 или 21 декабря», — сказал он.

Также Пристайко рассказал, что Киев готов предложить три новых участка для разведения сил в Донбассе и намерен их согласовать на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

«Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или о скольких участках мы договоримся», — добавил Пристайко.

Ранее, 9 декабря, на встрече лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — стороны договорились об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждении безальтернативности минских договоренностей, решении об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закреплении в конституции Украины особого статуса региона.

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