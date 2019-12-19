Стали известны причины провала переговоров между Киевом и Донбассом

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса сохраняют шанс выйти на договоренности до конца года. Об этом «Известиям» рассказали источники в контактной группе.

На последнем в этом году заседании в Минске стороны не смогли согласовать процесс обмена пленными, а также наметить три новых участка разведения на линии соприкосновения.

Как рассказали «Известиям» два источника со стороны республик, новые участки для разведения не были определены из-за того, что Киев предлагал их установить, не учитывая гуманитарный вопрос.

«Республики настаивают на участках вблизи населенных пунктов. Мы увязываем это также с открытием новых КПП. Украинская сторона же предлагает выбрать для разведения три точки фактически в чистом поле. То есть формально выполнив решения «нормандской четверки», никак не улучшив жизнь простых граждан на линии соприкосновения», — заявил один из собеседников.

Другой источник при этом отметил, что предлагалось наметить разведение в районе поселка Счастье. Однако Киев с этим не согласился, поскольку «не может гарантировать отход националистических групп» в этом пункте.

«Украинские представители приехали в Минск и кавалерийским наскоком заявили: старшие договорились, подписывайте наши предложения. Но, что они предлагают как по разведению, так и по обмену, не отвечает гуманитарным целям этих шагов. Они снова отказываются от процессуальной очистки обмениваемых лиц. Шанс, что удастся провести обмен до Нового года, — 10%», — пояснил «Известиям» источник.

Тем не менее вполне возможно, что добиться какой-то конкретики удастся во время дополнительных переговоров в формате видеоконференции, поскольку следующее заседание контактной группы пройдет только 16 января 2020 года.

Как отметила в беседе с «Известиями» омбудсмен ДНР Дарья Морозова, «позиция украинской стороны — это саботаж всех рекомендаций», прописанных в коммюнике «нормандской четверки».

Подробнее — в материале «Известий»:

Обмен прениями: Киев и Донбасс сохраняют шансы договориться