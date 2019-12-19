Обмен прениями: Киев и Донбасс сохраняют шансы договориться

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса сохраняют шанс выйти на договоренности до конца года. Об этом «Известиям» рассказали источники в контактной группе. По их словам, на последнем в этом году заседании в Минске стороны не смогли согласовать процесс обмена пленными, а также наметить три новых участка разведения на линии соприкосновения. Тем не менее вполне возможно, что добиться какой-то конкретики удастся во время дополнительных переговоров в формате видеоконференции.

Долгий разговор

Более восьми часов продолжались заседания рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы (ТГК) по вопросам политики, экономики, безопасности и гуманитарным аспектам. Встреча в Минске, несмотря на свою продолжительность, завершилась весьма скудными результатами. Помимо договоренности поддерживать режим прекращения огня других судьбоносных решений так и не было принято, рассказал источник «Известий». Не удалось согласовать очередной обмен пленными. Также стороны не нашли точек соприкосновения по поводу открытия новых пунктов пропуска на линии фронта и определения участков разведения сил и средств.

Изначально предполагалось, что после встречи лидеров в нормандском формате заседавшие в Минске должны были договориться об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и согласовании трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон. Хотя лидеры «нормандской четверки» и призвали контактную группу провести обмен пленными до Нового года и согласовать новые участки разведения, переговорщикам в Минске это несильно помогло. То, что «четверка» смогла сделать на бумаге, реализовать на деле не удается из-за слишком разных позиций Киева и республик Донбасса.

Главы Франции, Германии, России и Украины, встретившиеся 9 декабря в Париже, на согласование обмена пленными отвели несколько недель. До 31 декабря включительно стороны всё-таки должны реализовать формулу «всех на всех», решили в Париже. Тем не менее заседание 18 декабря началось с конфликта: Киев неожиданно предложил обменять всех осужденных на всех осужденных вместо прописанного в нормандском коммюнике «всех установленных на всех установленных».

Как рассказали «Известиям» два источника со стороны республик, новые участки для разведения не были определены из-за того, что Киев предлагал их установить, не учитывая гуманитарный вопрос.

— Республики настаивают на участках вблизи населенных пунктов. Мы увязываем это также с открытием новых КПП. Украинская сторона же предлагает выбрать для разведения три точки фактически в чистом поле. То есть формально выполнив решения «нормандской четверки», никак не улучшив жизнь простых граждан на линии соприкосновения, — заявил «Известиям» один из собеседников.

Другой источник при этом отметил, что предлагалось наметить разведение в районе поселка Счастье. Однако Киев с этим не согласился, поскольку «не может гарантировать отход националистических групп» в этом пункте.

Кроме того, по словам собеседников, согласования процесса обмена пленными «проходили мучительно и, что называется, по ходу встречи».

— Украинские представители приехали в Минск и кавалерийским наскоком заявили: старшие договорились, подписывайте наши предложения. Но то, что они предлагают как по разведению, так и по обмену, не отвечает гуманитарным целям этих шагов. Они снова отказываются от процессуальной очистки обмениваемых лиц. Шанс, что удастся провести обмен до Нового года, — 10%, — пояснил «Известиям» источник.

По его словам, единственный шанс прийти к согласию — дополнительные переговоры в формате видеоконференции, поскольку следующее заседание контактной группы пройдет только 16 января 2020 года.

Как отметила в беседе с «Известиями» омбудсмен ДНР Дарья Морозова, «позиция украинской стороны — это саботаж всех рекомендаций», прописанных в коммюнике «нормандской четверки». По ее словам, «неспособность официального Киева выполнять взятые на себя обязательства может привести к тому, что люди так и не встретят новогодние праздники вместе со своими родными и близкими».

Ждали большего

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, встреча продемонстрировала неподконтрольность ситуации новому лидеру Украины.

— С сожалением можно констатировать, что сбываются самые негативные прогнозы по поводу урегулирования конфликта и позиции Украины в частности. Ни по одному из треков фактически не удалось продвинуться. Если после парижской встречи лидеров был открыт трек по обмену удерживаемыми лицами, а также по разведению сил на трех новых участках, то теперь стало очевидно, что Украина всё же не готова к такому шагу. По-видимому, Владимир Зеленский не до конца контролирует ситуацию, — уверен эксперт.

Конечно, после саммита в Париже казалось, что стороны должны активизировать работу по урегулированию и выйти на договоренности к концу года, отметил политолог Александр Ведруссов.

— Давно назрела и перезрела необходимость налаживания постоянного формата прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском, без которого даже самые активные действия медиаторов не дают должного эффекта, — считает он.

Между тем 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса. Ничего удивительного, впрочем, в этом нет. Этот документ Верховная рада прежнего созыва уже неоднократно продлевала, а Петр Порошенко его подписывал. Как поясняли представители Киева, разработать новый законопроект до конца года невозможно из-за недостатка времени. Однако уже в весеннюю сессию депутаты вполне могут заняться обновленной версией документа. Правда, новый закон должен быть согласован с республиками, к чему украинская сторона пока не готова.