Путин заявил о признании Украиной существования ЛНР и ДНР

Украина сама признала существование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря.

По словам российского лидера, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко, стоявший тогда во главе государства, настоял на подписях представителей ДНР и ЛНР под Минскими соглашениями.

«Порошенко и главы Франции и Германии «взяли меня за горло», настояв на подписях представителей ЛНР и ДНР под Минскими соглашениями», — объяснил Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции глава государства назвал ошибкой отказ Киева разводить силы по всей линии соприкосновения в Донбассе.