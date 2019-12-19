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Путин заявил о признании Украиной существования ЛНР и ДНР

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Украина сама признала существование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря.

По словам российского лидера, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко, стоявший тогда во главе государства, настоял на подписях представителей ДНР и ЛНР под Минскими соглашениями.

«Порошенко и главы Франции и Германии «взяли меня за горло», настояв на подписях представителей ЛНР и ДНР под Минскими соглашениями», — объяснил Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции глава государства назвал ошибкой отказ Киева разводить силы по всей линии соприкосновения в Донбассе.

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