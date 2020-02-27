Песков опроверг связь даты голосования по поправкам в Конституцию со 150-летием Ленина

Дата 22 апреля, выбранная для голосования по законопроекту о поправках в Конституцию РФ, никак не связана со 150-летием со дня рождения Владимира Ленина. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов 27 февраля.

«К дню рождения Ленина это никакого отношения не имеет. Собственно, определенную аргументацию вчера привел [член Совета Федерации Андрей] Клишас. С этой аргументацией президент согласился. Но к дню рождения Ленина это никакого отношения не имеет», — подчеркнул Песков.

В ответ на заявление корреспондентов о том, что коммунисты были против 22 апреля для голосования, и на вопрос, как удалось это урегулировать, Песков уточнил, что лучше спросить об этом рабочую группу по внесению поправок. При этом пресс-секретарь президента отметил, что день рождения Ленина вряд ли отмечается в России в широких масштабах, поэтому не может стать препятствием для проведения голосования.

Журналисты также поинтересовались, связана ли эта дата с тем, что к 22 апрелю закончится Великий пост. Песков ответил, что, с одной стороны, пост уже закончится, а Рамадан еще не начнется.

«Весна, и недалеко от сегодняшнего дня», — заключил Песков.

Голосование по законопроекту пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по местному времени, день будет объявлен нерабочим.

Законопроект о поправках к Конституции президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».

Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов) — российский политический деятель, теоретик коммунизма, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года, основатель первого в мире социалистического государства.