Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям. Об этом он заявил 26 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.

«О детях у нас в Основном законе напрямую никогда не говорилось, но с учетом ситуации, о которой мы знаем, имея в виду наши демографические проблемы, мне кажется, это вполне обоснованно», — отметил президент.

Он подчеркнул также, что в традициях народов, проживающих на территории России, отношение к детям всегда было бережным.

Предложение о внесении в Конституцию отдельного тезиса о детях высказала депутат Госдумы Ольга Баталина. Путин отметил, что если этот тезис будет отражен в Основном законе, это будет оправданно.

Законопроект о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».