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Москва выразила протест в связи со сносом памятника маршалу Коневу в Праге

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Россия направила ноту протеста в МИД Чехии после демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом 3 апреля сообщило российское посольство в республике.

«Снос памятника маршалу И.С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны», — говорится в сообщении, распространенном посольством.

Памятник Коневу демонтировали в пятницу, 3 апреля, муниципальные власти района Прага-6. В документе, который распространила российская дипмиссия, говорится, что «произошедшее вызывает глубокое возмущение», а сам снос называется актом «муниципального вандализма».

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«Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя, в том числе Праги, Освенцима и Терезина», — говорится в сообщении российского посольства.

В ноте протеста также говорится, что Россия расценивает случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Уточняется, что Чехия нарушила обязательства по обеспечению охраны памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранению российских воинских памятников и уходу за ними.

Памятник маршалу Коневу был демонтирован ранее 3 апреля, несмотря на то что за сохранность монумента выступали и простые граждане, и президент страны Милош Земан. По закону местные власти обладают большой свободой, и именно они приняли решение о сносе. Глава района Ондржей Коларж сопроводил процесс издевательским комментарием: «У него не было маски. Правила применяются ко всем одинаково». Такую подпись региональный политик сделал под фотографией демонтажа монумента.

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Как отмечает сайт kp.ru, формальной причиной демонтажа послужило то, что Конев, по мнению региональных властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия СССР. Вместе с тем чешские историки-ревизионисты не могут предоставить бесспорных доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.

Как рассказала «Звезде» дочь военачальника Наталия Конева, в столице Чехии сейчас также введены карантинные меры, и, возможно, поэтому власти решили воспользоваться данной ситуацией и избавиться от памятника, не привлекая к этому большого внимания. Также она выразила недоумение, почему в Чехии не хранят историческую память и обвиняют ее отца в том, чего он не совершал.

Как отмечает телеканал «360», памятник неоднократно портили вандалы, и МИД России неоднократно обращался к мэрии Праги с просьбой расследовать эти инциденты и наказать виновных. Вместо этого власти приняли решение «изъять» монумент, несмотря на то что вокруг него есть видеонаблюдение и найти вандалов было бы несложно. На месте демонтированного монумента планируется установить памятник Освобождению Праги, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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