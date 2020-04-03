Москва выразила протест в связи со сносом памятника маршалу Коневу в Праге

Россия направила ноту протеста в МИД Чехии после демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом 3 апреля сообщило российское посольство в республике.

«Снос памятника маршалу И.С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны», — говорится в сообщении, распространенном посольством.

Памятник Коневу демонтировали в пятницу, 3 апреля, муниципальные власти района Прага-6. В документе, который распространила российская дипмиссия, говорится, что «произошедшее вызывает глубокое возмущение», а сам снос называется актом «муниципального вандализма».

«Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя, в том числе Праги, Освенцима и Терезина», — говорится в сообщении российского посольства.

В ноте протеста также говорится, что Россия расценивает случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Уточняется, что Чехия нарушила обязательства по обеспечению охраны памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранению российских воинских памятников и уходу за ними.

Памятник маршалу Коневу был демонтирован ранее 3 апреля, несмотря на то что за сохранность монумента выступали и простые граждане, и президент страны Милош Земан. По закону местные власти обладают большой свободой, и именно они приняли решение о сносе. Глава района Ондржей Коларж сопроводил процесс издевательским комментарием: «У него не было маски. Правила применяются ко всем одинаково». Такую подпись региональный политик сделал под фотографией демонтажа монумента.

Как отмечает сайт kp.ru, формальной причиной демонтажа послужило то, что Конев, по мнению региональных властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия СССР. Вместе с тем чешские историки-ревизионисты не могут предоставить бесспорных доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.

Как рассказала «Звезде» дочь военачальника Наталия Конева, в столице Чехии сейчас также введены карантинные меры, и, возможно, поэтому власти решили воспользоваться данной ситуацией и избавиться от памятника, не привлекая к этому большого внимания. Также она выразила недоумение, почему в Чехии не хранят историческую память и обвиняют ее отца в том, чего он не совершал.

Как отмечает телеканал «360», памятник неоднократно портили вандалы, и МИД России неоднократно обращался к мэрии Праги с просьбой расследовать эти инциденты и наказать виновных. Вместо этого власти приняли решение «изъять» монумент, несмотря на то что вокруг него есть видеонаблюдение и найти вандалов было бы несложно. На месте демонтированного монумента планируется установить памятник Освобождению Праги, уточняет «Федеральное агентство новостей».