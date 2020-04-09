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Дочь маршала Конева выступила за возвращение памятника отцу на родину

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Фото: РИА Новости/Эдуард Эрбен
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Семья советского маршала Ивана Конева начала сбор подписей под ходатайством о возвращении в Москву памятника полководцу, ранее демонтированного в Праге. Об этом 9 апреля сообщило «РИА Новости».

«Мы, члены семьи Ивана Степановича Конева, начали сбор подписей за то, чтобы вернуть памятник домой», — приводит RT слова дочери советского маршала Натальи Коневой.

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Конева отметила, что речь идет о возвращении монумента в Москву, где есть улица маршала Конева.

«И будет закономерно, если памятник будет стоять на ней, туда приходили бы люди, отдавали дань памяти Ивану Степановичу. Там есть две школы, которые могли бы шефствовать над памятником», — сказала она.

Она призналась, что возвращение бронзовой статуи в Россию являются для нее мечтой, о которой она раньше не говорила, поскольку надеялась, что статуя останется на месте, где находилась несколько десятков лет, «но люди, которые считают, что роль Красной армии надо вычеркнуть из истории, решили снести памятник».

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Памятник маршалу Коневу в Праге был демонтирован 3 апреля несмотря на то, что за сохранность монумента выступали и простые граждане, и президент страны Милош Земан. При этом глава местного муниципалитета Ондржей Коларж в соцсетях сопроводил эту новость оскорбительными высказываниями о том, что на памятнике нет маски. Как отмечает телеканал «Звезда», вероятно, власти решили воспользоваться введенными в городе карантинными мерами, не привлекая к демонтажу прессу и общественность.

Российское посольство выразило МИД Чехии решительный протест. Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей сообщила, что намерена обратиться в Совет Европы и ЮНЕСКО по поводу демонтажа памятника Коневу.

7 апреля учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан» Шамиль Хадулаев призвал наказать санкциями инициаторов сноса монумента не только со стороны России, но и стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова заявила, что осквернена не только память о маршале, но и обо всех погибших во Второй мировой войне.

«Я думаю, что ставить вопрос о возврате памятника пока рано в силу того, что позиция России заключается в том, чтобы отстаивать политическую значимость этого памятника в самой Праге. Есть такое понятие: места памяти. Не случайно именно в этом месте поставлен памятник Коневу», — добавила она.

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