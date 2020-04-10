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В Кремле выразили надежду на восстановление памятника Коневу в Праге

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Фото: РИА Новости/Эдуард Эрбен
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Российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. Об этом заявил журналистам в пятницу, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным. Или на чешской земле, жители которой по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку. Или, если это понадобится — на русской земле», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона «на самых разных уровнях выражала непонимание, сожаление и возмущение» действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые «отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма».

Памятник Коневу демонтировали 3 апреля. Посольство России назвало снос актом «муниципального вандализма».

Против сноса монумента выступали жители Праги, Москвы и президент Чехии Милош Земан. Комментируя снос, глава района Прага-6 Ондржей Коларж, заявил, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса.

Формальной причиной демонтажа считается то, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны», когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим. Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия Советского Союза. Чешские историки-ревизионисты не могут найти доказательств, что Конев действительно участвовал в подготовке той операции.

Глава Минобороны России Сергею Шойгу отправил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник Москве. В свою очередь МИД Чехии отказал российскому министру в этой просьбе, объяснив это тем, что монумент — собственность района Прага-6 и его перенесут в будущий пражский музей XX века.

7 апреля российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажом монумента в Праге по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично».

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