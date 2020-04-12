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Число умерших от коронавируса в США превысило 20 тыс.

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Фото: REUTERS/US ARMY
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Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило 20 тыс. Такую информацию приводит на своем сайте в субботу, 11 апреля, Университет Джонса Хопкинса.

По его данным, в США коронавирус был выявлен у 519 453 человек, умер 20 071 человек, выздоровели 29 507.

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США находятся на первом месте в мире как по числу заболевших, так и по количеству летальных исходов.

В пятницу в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов за сутки — умерли 2 108 человек.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США. В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тыс. человек.

По данным статистического портала Worldometer, на 11 апреля заражены более 1,7 млн человек, скончались в результате заражения инфекцией более 108 тыс. пациентов, выздоровели ― более 401 тыс.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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