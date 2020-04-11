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Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил заместитель мэра города Петр Бирюков.

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«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», ― цитирует его «Интерфакс».

Отмечается, что особое внимание будет уделено дезинфекции на территориях лечебно-профилактических учреждений, а также зон перед входом в метро и самих станций Московского метрополитена.

Кроме того, обработке подвергнутся транспортно-пересадочные узлы, остановки общественного транспорта, здания МФЦ, общественные туалеты, объекты по обращению с отходами, станции очистки сточных вод, а также станции подготовки питьевой воды.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

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