Рекордное число случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Индии за сутки

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии возросло на 1035 за минувшие сутки и достигло 7447. Об этом сообщает на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что количество летальных исходов также выросло на рекордные для страны 40 случаев и составило 239. Постоянный рост число заражений COVID-19 начался в Индии с утра 8 апреля.

Больше всего заболевших насчитывается в западном штате Махараштра (1574 случая), там же зафиксировано наиболее число смертей — 110 человек. Сложная ситуация и в южном штате Тамиланд, там 911 заболевших, восемь из которых умерли. Еще один штат с трудной эпидемиологической ситуацией — национальный столичный округ Дели. Здесь 903 случая заражения коронавирусом, умерли 13 человек.

24 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал власти штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию общенационального карантина на 21 день с 25 марта. В свете последних событий этот период может быть увеличен.

Жителям страны предписано не совершать поездок и не выходить из дома без особой необходимости. Также отмечается, что власти закрыли города Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Бангалор и Ченнаи.

С 22 марта страна из-за ситуации с коронавирусом прекратила принимать международные авиарейсы. Всем людям старше 65 лет правительство рекомендовало оставаться дома, если они не чиновники, врачи или официальные лица. Детям до 10 лет рекомендовали не выходить на улицу. В стране закрыты заведения общественного питания, кинотеатры и торговые центры.