Прямой эфир
Сюжет:

Рекордное число случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Индии за сутки

0
Фото: REUTERS/Amit Dave
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии возросло на 1035 за минувшие сутки и достигло 7447. Об этом сообщает на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи в субботу, 11 апреля.

«Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года»
Вирусолог Павел Волчков — о том, когда началось распространение коронавируса и почему нужен короткий, но самый строгий карантин

Отмечается, что количество летальных исходов также выросло на рекордные для страны 40 случаев и составило 239. Постоянный рост число заражений COVID-19 начался в Индии с утра 8 апреля.

Больше всего заболевших насчитывается в западном штате Махараштра (1574 случая), там же зафиксировано наиболее число смертей — 110 человек. Сложная ситуация и в южном штате Тамиланд, там 911 заболевших, восемь из которых умерли. Еще один штат с трудной эпидемиологической ситуацией — национальный столичный округ Дели. Здесь 903 случая заражения коронавирусом, умерли 13 человек.

24 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал власти штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию общенационального карантина на 21 день с 25 марта. В свете последних событий этот период может быть увеличен.

Жителям страны предписано не совершать поездок и не выходить из дома без особой необходимости. Также отмечается, что власти закрыли города Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Бангалор и Ченнаи.

С 22 марта страна из-за ситуации с коронавирусом прекратила принимать международные авиарейсы. Всем людям старше 65 лет правительство рекомендовало оставаться дома, если они не чиновники, врачи или официальные лица. Детям до 10 лет рекомендовали не выходить на улицу. В стране закрыты заведения общественного питания, кинотеатры и торговые центры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пригрозил Индии ответными мерами в случае отказа поставлять лекарства
Из Индии вывезли более 1000 россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020