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Премьер-министр Индии объявил о национальном карантине

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
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В Индии будет введен общенациональный карантин на 21 день с 25 марта. Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает во вторник, 24 марта, The Times of India.

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По словам главы индийского правительства, в настоящее время только действия властей определят, насколько эффективно можно сдержать распространение коронавируса. Моди призвал сограждан не покидать дома.

«Мы все должны оставаться в помещении», — отметил он. В пример он привел Китай, США, Италию, которые, по мнению Моди, не смогли остановить распространение коронавируса. Он указал, что число инфицированных в мире от 200 тыс. до 300 тыс. человек выросло только за четыре дня.

22 марта стало известно, что индийский столичный округ Дели, в состав которого входит Нью-Дели, будет закрыт до 31 марта включительно.

С 22 марта страна из-за ситуации с коронавирусом прекратила принимать международные авиарейсы. Всем людям старше 65 лет правительство рекомендовало оставаться дома, если они не чиновники, врачи или официальные лица. Детям до 10 лет рекомендовали не выходить на улицу. В стране закрыты заведения общественного питания, кинотеатры и торговые центры.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 396 тыс. случаев заболевания, скончались более 17,2 тыс. человек. В Индии подтверждены 519 случаев заражения.

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