Из Индии вывезли более 1000 россиян

Больше 1000 россиян вывезли из Индии с 22 марта четырьмя самолетами российских авиакомпаний. Об этом 1 апреля пишет «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Индии Николая Кудашева.

Он сообщил, что в Москву «вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 406 пассажиров». Как отмечает телеканал «360», среди пассажиров было четверо грудных детей. Также 150 россиян, не попавших на самолет, получили помощь от дипломатического представительства.

Посол отметил, что это уже второй рейс, а первый вылетел 25 марта. Кудашев добавил, что «из Гоа двумя рейсами ГТК «Россия» вывезено 259 пассажиров», пишет сайт kp.ru.

«Таким образом, с момента прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения 22 марта страну покинули более 1000 человек», — приводит слова посла RT.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва» 31 марта, на 1 апреля запланировано шесть рейсов для вывоза россиян из Индии, Туниса и Таиланда. Из них четыре рейса в региональные международные аэропорты — Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск. С 31 марта прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.

30 марта «Известия» сообщали, что с просьбой помочь вернуться на родину в российские дипломатические учреждения в Индии обратилось 5811 россиян. Еще пару недель назад не все россияне, находившиеся в Индии, стремились ее покинуть. К 19 марта из примерно 10 тыс. находившихся на тот момент в стране граждан РФ лишь около 100 попросили посольство о помощи в возвращении в Россию. Однако ужесточение правил передвижения и участившиеся случаи нападения на иностранцев в Индии (индийцы дружно решили, что именно белые люди стали разносчиками заразы) заставили многих передумать.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц. По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, к 30 марту в Индии насчитывалось 1024 заболевших коронавирусом жителей страны и 48 иностранцев. 27 случаев инфицирования закончились летальным исходом.