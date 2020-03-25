Прямой эфир
Сюжет:

Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг друга о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Покиньте размещение: почему россиян выселяют из отелей в Индии
Застрявшие в стране граждане РФ сообщают об агрессии местного населения

«В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции. Выражена взаимная признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

Накануне Моди объявил о введении в Индии общенационального карантина на 21 день. Также премьер-министр призвал граждан не покидать свои дома. В настоящее время, по данным Worldometer, в Индии зафиксировано 606 случаев заражения коронавирусом.

678

По последним данным, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 445 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 112 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нью-Дели будет закрыт до конца марта из-за коронавируса
Индия закроет международное авиасообщение из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020