Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг друга о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

«В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции. Выражена взаимная признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что разговор состоялся по инициативе индийской стороны.

Накануне Моди объявил о введении в Индии общенационального карантина на 21 день. Также премьер-министр призвал граждан не покидать свои дома. В настоящее время, по данным Worldometer, в Индии зафиксировано 606 случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 445 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 112 тыс.