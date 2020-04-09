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Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще 43 человека вылечились от коронавируса в Москве. Об этом в четверг, 9 апреля, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Общее число выздоровевших достигло 313, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают при выписке соответствующие рекомендации, подчеркнула Ракова.

8 апреля сообщалось о 48 выздоровевших за сутки и 270 за весь период. Ракова также сообщила, что около 1,7 тыс. пациентов, у которых болезнь проходит в легкой форме, лечатся на дому. Врачи работают с ними с помощью технологий телемедицины.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста. Период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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