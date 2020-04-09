Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел на самоизоляцию после того как у его пресс-секретаря подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в четверг, 9 апреля.

«Буквально только что я получил информацию, что «Вектор» подтвердил заражение коронавирусом моего пресс-секретаря (Сергея Зюся). <...> В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — приводит его слова ТАСС.

Текслер отметил, что соблюдать самоизоляцию он будет в своем рабочем кабинете. Также он заверил, что ситуация находится под контролем и не повлияет на его режим работы.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста, а период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с возможными осложнениями в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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