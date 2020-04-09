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Индекс самоизоляции в Москве поднялся до 4,9

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Индекс самоизоляции в Москве по состоянию на 06.00 в четверг, 9 апреля, поднялся до 4,9, что означает, что почти все жители столицы находились дома. Об этом свидетельствует статистика индекса самоизоляции «Яндекса».

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Среди ближайших к Москве городов наивысшее значение уровня самоизоляции наблюдается в Красногорске (5), показатели 4,9 были зафиксированы в Коломне, Одинцово, Железнодорожном и Долгопрудном. Самый низкий показатель в Реутове (4,1).

Среди российских городов с населением более 1 млн человек самые высокие показатели у Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Воронежа — у всех по 5. Меньше всего соблюдают режим самоизоляции в Новосибирске (3, местное время 10.00).

Шкала уровня городской активности измеряется в значениях от 0 до 5, где наименьший показатель означает, что на улице много людей, а наибольший ― «все сидят дома».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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