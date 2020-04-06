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Трамп пожелал выздоровления госпитализированному Джонсону

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп на брифинге 5 апреля пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону и назвал его сильной личностью. Трансляция велась на странице Белого дома в Twitter.

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«Я хотел бы выразить добрые пожелания от лица нашей страны премьер-министру Борису Джонсону, который борется с вирусом. Все американцы молятся за него. <...> Я надеюсь и уверен, что с ним всё будет хорошо. Он сильный мужчина, сильная личность», — заявил Трамп журналистам.

Также американский лидер подчеркнул, что считает Джонсона своим другом. Тем не менее, по признанию Трампа, сам он не связывался с премьером королевства после его госпитализации, а соответствующую информацию получил от посла.

Ранее стало известно, что 55-летний Джонсон был доставлен в больницу в связи с тем, что у него сохраняются симптомы заболевания спустя 10 дней после подтверждения инфицирования.

3 апреля премьер поделился, что на фоне выздоровления у него сохраняется повышенная температура.

В свою очередь, «РИА Новости» написали, что главу британского правительства намерены подключить к аппарату ИВЛ, однако на Даунинг-стрит опровергли эту информацию.

Накануне беременная невеста Джонсона Керри Саймондс рассказала, что неделю назад обнаружила у себя симптомы коронавируса. Она призналась, что встревожена ситуацией.

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