На Даунинг-стрит прокомментировали госпитализацию Джонсона

Премьер-министр Борис Джонсон был госпитализирован для проведения стандартных анализов из-за сохраняющихся симптомов коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

«Как мы уже сообщали, премьер-министр был госпитализирован в качестве меры предосторожности. Речь идет о стандартных анализах», — заявили на Даунинг-стрит.

В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на помощников Джонсона также пишет, что госпитализация главы правительства королевства не была экстренной: у него сохраняется повышенная температура. При этом политик намерен продолжить работать.

Однако в случае невозможности исполнения своих обязанностей премьер временно передаст полномочия министру иностранных дел Доминику Раабу, отметили собеседники издания.

Ранее стало известно, что 55-летний Джонсон был доставлен в больницу в связи с тем, что у него сохраняются симптомы заболевания спустя 10 дней после подтверждения инфицирования.

По информации «РИА Новости», главе британского правительства будут проводить искусственную вентиляцию легких.

3 апреля премьер поделился, что на фоне выздоровления у него сохраняется повышенная температура.

Кроме того, беременная невеста Джонсона Керри Саймондс рассказала, что также провела неделю на самоизоляции с симптомами коронавируса.