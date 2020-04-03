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В Оренбурге оштрафовали сапожника за ремонт перчаток в период самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сапожник в Оренбурге был оштрафован судом города на 15 тыс. рублей за нарушение правил самоизоляции. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в областном МВД.

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Полицейские в ходе рейда по улицам города для контроля соблюдения жителями режима самоизоляции застали в мастерской по ремонту обуви на улице Дружбы мужчину за работой. Он занимался ремонтом перчаток за 250 рублей, пишет «РИА Новости».

Стражи порядка составили административный протокол по факту нарушения мастером режима самоизоляции.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве за последние шесть дней полицейские составили 145 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в большинстве регионов страны, в том числе и в Оренбуржье.

коронавирус

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода. В Оренбургской области, согласно данным размещенным на странице местного правительства в сосцсети «ВКонтакте», зафиксировано 13 случаев инфицирования. Еще у четырех человек выявлен предварительно положительный результат анализов на коронавирус. Более 2,9 тыс. человек находятся под наблюдением.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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