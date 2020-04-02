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Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

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Фото: commons.wikimedia.org
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Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его жена сдали тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали положительный результат. Об этом 1 апреля сообщила газета Times of Israel со ссылкой на израильское ведомство.

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Отмечается, что супруги чувствуют себя хорошо, они находятся на карантине под присмотром врачей. Министр продолжит свою работу из дома.

Кроме того, все, кто контактировал с Лицманом, будут оповещены и направлены на самоизоляцию.

Издание подчеркнуло, что пока неизвестно, отразится ли данная ситуация на работе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого ранее в этот день закончился карантин.

30 марта стало известно о заражении коронавирусом советника Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух.

23 марта министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что страна будет постепенно переходить к полному карантину.

Позже в Иерусалиме из-за коронавируса был закрыт «до особого дальнейшего распоряжения» храм Воскресения Христова, известный также как храм Гроба Господня.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 2 апреля, в мире коронавирусом заразились более 934 тыс. человек, погибли свыше 47 тыс.

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