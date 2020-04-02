Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман и его жена сдали тесты на коронавирусную инфекцию, которые показали положительный результат. Об этом 1 апреля сообщила газета Times of Israel со ссылкой на израильское ведомство.

Отмечается, что супруги чувствуют себя хорошо, они находятся на карантине под присмотром врачей. Министр продолжит свою работу из дома.

Кроме того, все, кто контактировал с Лицманом, будут оповещены и направлены на самоизоляцию.

Издание подчеркнуло, что пока неизвестно, отразится ли данная ситуация на работе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого ранее в этот день закончился карантин.

30 марта стало известно о заражении коронавирусом советника Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух.

23 марта министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что страна будет постепенно переходить к полному карантину.

Позже в Иерусалиме из-за коронавируса был закрыт «до особого дальнейшего распоряжения» храм Воскресения Христова, известный также как храм Гроба Господня.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 2 апреля, в мире коронавирусом заразились более 934 тыс. человек, погибли свыше 47 тыс.