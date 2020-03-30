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Советник премьера Израиля заразился коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат.

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Как сообщает в понедельник, 30 марта, газета Times of Israel, ранее COVID-19 выявили у ее мужа.

По данным издания, последний раз Палух контактировала с премьер-министром 26 марта, однако встреча проходила с соблюдением необходимой дистанции.

По последним данным министерства здравоохранения, в Израиле зарегистрировано 4247 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 15 человек.

23 марта министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что страна будет постепенно переходить к полному карантину. 27 марта сообщалось, что в Иерусалиме из-за коронавируса был закрыт «до особого дальнейшего распоряжения» храм Воскресения Христова, известный также как храм Гроба Господня.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer, на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 720 тыс. случаев заболевания, умерли более 33 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.

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