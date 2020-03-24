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Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 1,6 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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В Израиле число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1656. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на данные минздрава страны.

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31 человек находится в тяжелом состоянии, передает RT.

Ранее, 19 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в стране как минимум на неделю вводится полный карантин. Жители должны оставаться дома, иначе они могут быть оштрафованы. Гражданам можно выходить из дома только для покупки еды и лекарств.

По его словам, нарушать карантин могут только те группы местных жителей, работа которых связана с жизнеобеспечением страны и «разрешена в чрезвычайных ситуациях».

Израильские власти разрешили спецслужбам отслеживать перемещения граждан, у которых выявлен новый коронавирус, а также тех, кто может являться носителем инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. В России диагностировано 438 случаев заражения, случаев летального исхода нет.

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