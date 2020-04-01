Правительство предложило финансовую помощь россиянам за рубежом

Правительство РФ предложило всем россиянам, находящимся за рубежом, помощь, в том числе финансовую, соответствующие уведомления были отправлены в виде СМС-сообщений. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами кабмина в онлайн-режиме 1 апреля.

«Мы разослали всем гражданам, которые находятся за пределами страны, СМС и попросили, если им нужна экстренная помощь, им негде жить, им нужна какая-то поддержка финансовая, заполнить форму на этом портале», — рассказал он.

К настоящему моменту такую форму уже заполнили 900 соотечественников, кабмином поручено оперативно предоставить обратившимся финансовую помощь.

Накануне 31 марта правительство поручило Минфину обеспечить выделение МИД России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки россиян, находящихся в других странах и не имеющих возможности вернуться в РФ, в случае если им нужно содействие.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину.

Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств, созданы списки на выезд. Наиболее сложная ситуация оказалась в Черногории, Молдавии и на Филиппинах.

В период с 20 по 30 марта было организовано возвращение в Россию более 155 тыс. граждан. В ближайшее время авиакомпании совершат еще шесть вывозных рейсов из Индии, Туниса, Вьетнама.